هذا ما حدث لأكبر أسود أفريقيا عندما حاول افتراس ماشية مزارع كيني

تقترب الأسود في كينيا كثيرًا من البشر وهذا له عواقب مميتة. ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن 10 أسود على الأقل قتلت في الجزء الجنوبي من البلاد الأسبوع الماضي، وهذا يشمل أحد أقدم الأسود في إفريقيا.

"لونكيتو" البالغ من العمر 19 عاما، ويقولون إنه تجول خارج منطقته المحمية ودخل حظيرة ماشية بحثًا عن الطعام وقتله صاحب الماشية.

واجتمعت دائرة الحياة البرية في كينيا مع أشخاص لمناقشة المشكلة. وتقول إن ظروف الجفاف تزيد من الصراع بين الأسود والبشر لأن الفرائس البرية يصبح من الصعب صيدها.

لذلك تبدأ الأسود في ملاحقة حيوانات المزارع.