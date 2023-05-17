طفل عمره 4 سنوات يطلق بالخطأ رصاصة على شقيقه بعمر عام.. ما القصة؟

وضع ضباط الشرطة شريطًا حول منزل في مقاطعة هاريس بولاية هيوستن الأمريكية قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، مع عملهم على تحديد كيفية تمكن طفل بعمر 4 سنوات من الحصول على مسدس محشو.

لا يزال المحققون غير متأكدين من مكان عثوره على المسدس - رغم أنهم قالوا إنه لم يكن مؤمنًا بشكل واضح.

ويقول الضباط إن الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا تعرض لطلق ناري أسفل ساقه اليسرى - لتخترقها الرصاصة دون إصابة أي شريان.

وفيما يتعلق بالاعتقالات - يقول مكتب العمدة إن البت في ذلك عائد إلى مكتب محامي المنطقة ولجنة المحلفين الكبرى، وبمجرد عرض القضية عليهم - يمكن التوصل إلى قرار في أي وقت.