حُكم على رجل من إيلينوي - هرب من توقيف مروري في عام 2021 مع وجود ضابط فوق سيارته - بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وبدأت اللحظة المرعبة لصعود ضابط شرطة في كارول فوق سيارة متحركة كتوقيف بسيط، إلى أن أخبر الضابط باتريك مكارتي الراكب دينيس غايدر جونيور أن هناك مذكرة توقيف بحقه.

بعدها خرج السائق من السيارة بينما انتقل غايدر إلى مقعد السائق لتبدأ المركبة في التحرك.

استمرت السيارة في التقدم إلى الأمام، في حين كان الضابطين يصرخان على غايدر للتوقف مع جلوس الأخير رافعًا يديه إلى الأعلى. حينها صعد الضابط مكارتي فوق السيارة.

واستمر غايدر في القيادة مبتعدًا - حيث انضمت العديد من سيارات الشرطة إلى المطاردة مع تشبث مكارتي بالسقف. انتهت المطاردة بعد قرابة دقيقة فقط مع اتجاه غايدر إلى طريق غير معبّد وقفزه بالسيارة فوق حفرة فقد عندها الضابط مكارتي قبضته وسقط على الأرض وكسر ظهره.

أقر غايدر بأنه مذنب في تهمة التسبب بإصابة خطيرة بالسيارة لكنه زعم أنه خاف على حياته عندما تم إخراج المسدس، وطلب محاميه من القاضي التساهل أثناء إصدار الحكم زاعمًا أن مكارتي لم يتدرب أبدًا على الوقوف أمام سيارة متحركة.

وبحسب KCCI المتعاونة مع CNN، حكم على غايدر بالسجن إلى ما يصل إلى 5 سنوات في 11 مايو، عقوبة سيقضيها بشكل منفصل عن الحكم الذي صدر بحقه في إيلينوي.