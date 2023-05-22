قاد الشرطة إلى مطاردة مثيرة.. القبض على سجين فشل في الهروب بأمريكا

تم إلقاء القبض على السجين نورمان وولف في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، السبت، بعد هروبه من سيارة الشرطة، وفقًا لإدارة شرطة المدينة.

كان النزيل يُنقل يوم الخميس بسيارة الشرطة، ثم ركل النافذة الخلفية وهرب على قدميه، بحسب منشور على فيسبوك من قسم الشرطة.

قالت إدارة شرطة المدينة في لويفيل إنهم رصدوا وولف في مقعد الراكب في سيارة في شارع واشنطن، ثم أوقف الضباط حركة المرور.

وعندما طلبوا من السائق أن يخرج من السيارة، انتقل وولف إلى مقعد السائق وقاد شرطة المدينة إلى مطاردة في لويفيل. وقبضوا على وولف بعد تعطل السيارة.

بحسب الشرطة، يواجه وولف اتهامات بالسطو، والفرار من الشرطة، وحيازة مسدس.