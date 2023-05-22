استغرق الأمر 3 ساعات حتى يتمكن صياد محترف من الإمساك بتمساح زار حي كويل فالي في مدينة ميسوري الأمريكية ليلًا.

وبحسب ما قاله كورنيليوس غريغ جونيور، فقد رصد المخلوق أثناء قيادته قرابة الساعة 12:30 صباحًا، حيث كان على بعد بضعة منازل فقط من بيته.

كما يقول غريغ إن مشاهدة التماسيح أمر شائع في تلك المنطقة وصادف حوالي 7 تماسيح خلال العقد الماضي الذي عاش فيه هناك.

وبيّن الرجل الخطوات التي قام بها بعد رصده للتمساح قائلًا: "أولاً، لم أخرج من سيارتي. ثانيًا، اتصلت بالشرطة وتركتهم يتعاملون معه. أنا لست ملمًا بالحيوانات لذا تركت للخبراء التعامل معه".

وأكد غريغ أ ن الشرطة راقبت التمساح حتى يتمكن الصياد من الوصول، كما أشار إلى أن التمساح لم يبد عدوانيًا أبدًا مع مرور ساعة من الزمن، وأنه تحرك حوالي ثلاث ياردات فقط.

من جانبه، قال الصياد إن التمساح يزن حوالي 544 كيلوغرامًا، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى استدعاء شاحنة للمساعدة في نقل المخلوق خارج الحي.

كما قدّر أيضًا أن طول التمساح يزيد قليلاً عن 11 قدمًا وأن عمره قرابة 85 عامًا.