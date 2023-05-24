تم القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، واتهمت كشخص بالغ بمحاولة القتل في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو صبيًا يحمل مسدسًا ويحاول إطلاق النار على شخص يبلغ من العمر 14 عامًا وقتله، بينما يقوم اثنان من شركائه بإمساك الضحية داخل الحافلة المدرسية.

يزعم أن الهجوم كان مخططًا من قبل الفتاة، حيث قامت بإرسال رسائل نصية للمهاجمين قبل أن يسرعوا إلى الحافلة، لإعلامهم بأن الضحية كانت جالسة وأن آخر راكب قد غادر.

وتوسلت والدة الضحية إلى القاضي ألا يسمح للفتاة بالعودة إلى المنزل قائلة إن "أسرتها وسائق الحافلة المدرسية سيشعران بالرهبة من أن الفتاة يمكن أن تدبر هجومًا آخر"، مشيرة إلى أن الفتاة "خططت لذلك بدقة".