يُظهر مقطع الفيديو المزعج أحد سائقي الحافلات في مدارس بيوريا العامة وهو يصرخ بألفاظ نابية على طالب بعمر 8 سنوات، يوم الاثنين، في مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية.

سجّلت شقيقة الطالب التوأم هذا الفيديو قبل 4 دقائق من موعد توصيلهما في اليوم الدراسي. وبعدما شاهدت والدته الفيديو، واجهت سائق الحافلة.

قالت والدة الطالب، جودي بيتي: "أخبرت سائق الحافلة أن لدي مقطع الفيديو. لقد اعتذر لي، وقال إنه آسف وهذا غير لائق. وعندما قلت إنني سأسلّم الفيديو، قال إن ابني لن يركب الحافلة لفترة طويلة".

وأضافت: "اتصلت بي مدرسة ابني مباشرة واعتذرت، وقالوا إن سائق الحافلة لا يقود إلى أي طريق حتى يتم التحقيق".