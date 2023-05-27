صورته شقيقة الطالب دون علمه.. شاهد سائق حافلة مدرسية يصرخ بألفاظ نابية على طفل بأمريكا

متفرقات
نشر
صورته شقيقة الطالب دون علمه.. شاهد سائق حافلة مدرسية يصرخ بألفاظ نابية على طفل بأمريكا

يُظهر مقطع الفيديو المزعج أحد سائقي الحافلات في مدارس بيوريا العامة وهو يصرخ بألفاظ نابية على طالب بعمر 8 سنوات، يوم الاثنين، في مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية.

سجّلت شقيقة الطالب التوأم هذا الفيديو قبل 4 دقائق من موعد توصيلهما في اليوم الدراسي. وبعدما شاهدت والدته الفيديو، واجهت سائق الحافلة.

قالت والدة الطالب، جودي بيتي: "أخبرت سائق الحافلة أن لدي مقطع الفيديو. لقد اعتذر لي، وقال إنه آسف وهذا غير لائق. وعندما قلت إنني سأسلّم الفيديو، قال إن ابني لن يركب الحافلة لفترة طويلة".

وأضافت: "اتصلت بي مدرسة ابني مباشرة واعتذرت، وقالوا إن سائق الحافلة لا يقود إلى أي طريق حتى يتم التحقيق".