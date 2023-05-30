أعلنت مقاطعة نوفا سكوشا الكندية عن "حظر الحرق على مستوى المقاطعة" بسبب "خطورة الحرائق الحالية" في المنطقة، والتي أدت إلى إجلاء أكثر من 16 ألف شخص، حسبما قال مسؤولون.

ويُظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة على إحدى السيارات محاولة إحدى العائلات الفرار وسط ألسنة اللهب في مدينة هاليفاكس شرقي كندا.

وجعلت ألسنة اللهب والدخان الكثيف القيادة أمرًا شبه مستحيل، وفي لحظة ما كادوا يصطدمون بسيارة أخرى كانت تكافح نفس ألسنة اللهب والدخان أثناء محاولة الهروب لبر الأمان.

كما تضررت عشرات المنازل وتم إخلاء الآلاف، بينما انقطعت الطاقة مؤقتًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرائق أرسلت كتلة كبيرة من الدخان فوق المدينة، في حين أن الرياح الشديدة والأخشاب الجافة تعيق عمليات الإنقاذ.