يحذر الباحثون والمطورون من خطر "انقراض" البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي، مشددين على أن تخفيف هذه المخاطر يجب أن يكون أولوية عالمية قصوى.

ففي بيان قصير من 22 كلمة فقط، قال الخبراء إنه "يجب أن يكون تخفيف تهديد الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر الاجتماعية الأخرى، مثل الأوبئة والحرب النووية".

من الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين وقعوا هذه الرسالة هم بعض التنفيذيين الذين يطورون التقنية بأنفسهم، أشخاص مثل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OPEN MIND، وأشخاص من شركة DEEP MIND، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل.

رغم ذلك، هناك بعض الأسماء البارزة المفقودة من الخطاب، مثل إيلون ماسك الذي وقع على رسالة سابقة تفيد بأنه يجب إيقاف تطوير الذكاء الاصطناعي لستة أشهر، رغم أن شريكه ونجم البوب، غرايمز، وقع على البيان الأخير.

لكن ما هي المخاوف؟ قال المنظمون خلف البيان لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه لم تكن هناك تفاصيل محددة في هذه الرسالة لتوحيد مخاوف من يسمون بـ "المتشائمين من الذكاء الاصطناعي" والذين يرون أن هذه التكنولوجيا تشكل تهديدًا كبيرًا.

وهناك مخاوف من المعلومات المضللة كما يحدث في انتخابات 2024، كما أن هناك سيناريوهات علمية خيالية، حيث يوجد لديك "الذكاء الاصطناعي الجامح"، يصبح فيه الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر دون القدرة على إيقافه.