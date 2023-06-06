يظهر فيديو درامي لحظة انهيار جسر قيد التشييد شرقي الهند، حيث أن هذه هي المرة الثانية التي ينهار فيها جسر سلطان غانج منذ بداية العمل عليه في عام 2017.

وبحسب راكيش كومار، وهو أحد السكان المحليين، فقد شعروا "باهتزازات ضخمة وبدا الأمر وكأن انفجارًا وقع".

من غير الواضح سبب انهيار الجسر العام المنصرم أو ما إن كان قد تم تصحيح المشاكل، في حين أشار رئيس حكومة بهار، نيتيش كومار، إلى أن السلطات المحلية أمرت بإجراء تحقيق في الحادثة.

من جانبها، لم تتمكن CNN من تأكيد وجود بلاغات بوقوع إصابات.

وقالت الشركة وراء تصميم وهندسة الجسر إنها "قلقة جدًا" بشأن سلامة وأمن أولئك المتضررين من الحادثة، بينما تواصلت شبكتنا مع شركة SP Songla لأعمال البناء التي كانت تشيّد الجسر دون أي رد فوري.