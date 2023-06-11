مصير مروع.. شاهد ما حدث لطفلة عندما تُركت في سيارة لأكثر من ساعتين

يُظهر فيديو كاميرا مثبته على الجسم ضباط شرطة مقاطعة فولوسيا في ولاية فلوريدا الأمريكية وهم يضعون شريط مسرح الجريمة حول شاحنة "بيك آب" زرقاء خارج مستشفى يوم الخميس.

وتعود تلك السيارة لوالدي طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تُركت وحدها في الشاحنة لأكثر من ساعتين.

ويقول تقرير من مكتب الشرطة إن الأسرة، بما في ذلك 3 أشقاء آخرين تتراوح أعمارهم بين 14 و 8 سنوات ، نسوا الطفلة الصغيرة في الشاحنة بعد عودتهم إلى المنزل من الغداء.

ولم يتضح الأمر حتى كانوا على وشك مغادرة المنزل بعد حوالي 3 ساعات حيث وجدوا الطفلة لا تزال مربوطة في مقعد السيارة ولا تستجيب.

قام والداها بنقلها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.

