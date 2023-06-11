ارتطم رأسه وأصيب بالشلل.. شاهد ما حدث لمعتقل داخل سيارة الشرطة بأمريكا

يُظهر مقطع الفيديو كوكس أثناء نقله داخل سيارة الشرطة بعدما تم اعتقاله، حيث كان مقيدًا في سيارة الشرطة وتوقف السائق فجأة وطار كوكس إلى الجزء الخلفي من الشاحنة، مما أدى إلى إصابته بالشلل في مدينة نيو هافن بولاية كونيتيكت الأمريكية.

أخبر كوكس الضباط الخمسة أنه لم يكن بإمكانه التحرك، قائلًا إنه يعتقد أن رقبته مكسورة.

وأظهر مقطع فيديو الضباط يسحبون كوكس من الشاحنة من قدميه، وتم نقله على كرسي متحرك وسُحِب إلى زنزانة الاحتجاز.

تم طرد الضابطة جوسلين لافاندير والضابط لويس ريفيرا، بينما لم يتم تقرير مصير الضابطين الآخرين حتى الآن، وتقاعد الضابط الخامس.