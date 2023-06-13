تحدث جيفري هينتون، الذي يُعرف بأنه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، عما إذا كان هذا الذكاء بدأ يهدد البشرية بالفعل. هينتون كان قد ترك وظيفته في غوغل، كي يكون بإمكانه مناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي بحرية.

قال هينتون: "قبل بضعة أشهر، كنت قلقًا دائمًا بشأن أشياء مثل ماذا سوف يحدث للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، روبوتات المعارك، الأخبار المزيفة التي سيتم نشرها، غرف الصدى التي يتم انتاجها عبر جعل الناس ينقرون على أشياء تجعلهم غاضبين، كل هذه المخاوف كنت قلقا بشأنها".

وأضاف: "إنه أمر مقلق لأننا لا نعرف أي أمثلة على أشياء أكثر ذكاءً تتحكم فيها أشياء أقل ذكاءً، ففي المجتمعات البشرية غالبًا ما يكون لديك دكتاتورات ليسوا بنفس قدر الذكاء مثل بعض الفئات الأخرى، لكن ذلك ليس فرقًا كبيرًا فهم بنفس الميدان، ولكن هنا هذه الأشياء ستصبح أكثر ذكاءً منا بكثير".

وأشار إلى أن "القلق هو هل يمكننا أن نبقيها تعمل من أجلنا عندما تكون أكثر ذكاءً منا؟ على سبيل المثال، ستتعلم الخداع وستكون قادرة على خداعنا إذا أرادت ذلك".