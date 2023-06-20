في مساء الأحد، غمرت أضواء الشرطة تقاطع شارع يوتا وشارع ويست براون في كيلوغ بآيداهو، حيث أكدت الشرطة العثور على 4 قتلى واعتقال المشتبه به البالغ من العمر 31 عامًا.

وعند شروق الشمس صباح يوم الاثنين، تكشف مشهد أكثر هدوءًا لكن الشرطة كانت لا تزال هناك بينما قام المحققون بسحب عشرات من أكياس الأدلة من المنزل والسيارات.

لم تنشر الشرطة حتى الآن أسماء الضحايا الأربعة، لكن ماريسا أندرسون تقول إنها عملت مع أحدهم في دار رعاية قريبة ودمرتها الأخبار.

من جانبهم، لم يعلق المسؤولون بعد على الدافع المحتمل لكنهم كشفوا أن المشتبه به المحتجز هو جار للضحايا، ووفقًا لشرطة ولاية آيداهو، فسوف سيتم تحديد هويته بعد مثوله الأولي أمام المحكمة.