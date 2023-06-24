يظهر مقطع الفيديو لحظة اصطدام سيارة دفع رباعي بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية، الثلاثاء، ودهس السائق عميلًا كان يسير داخل المتجر في الوقت نفسه.

طلبت مسؤولة صندوق الدفع المساعدة، وذهب موظف آخر للاطمئنان على السائق، أنتوني كاتوش البالغ من العمر 37 عامًا، والعميل الذي دهسه.

وفقًا لمكتب العمدة، تم علاج كاتوش من إصابات طفيفة، وتم توفير الإجراءات القانونية لفحص وعلاج صحته النفسية، وأُرسل إلى سجن المقاطعة.

لا يزال التحقيق مستمرًا، وقال المحققون إن هذا لا يبدو أنه كان حادثًا، واتهم كاتوش بالإضرار الإجرامي المتعمد، وقد يكون هناك المزيد من التهم بمجرد انتهاء التحقيق.