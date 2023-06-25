شهود سمعوا صراخًا عاليًا.. شاحنة تسقط من أعلى جسر في أمريكا

سقطت شاحنة من جانب جسر نفق تشيسابيك باي، الخميس، في مدينة نورفولك في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وقع الحادث قبل الساعة 2 مساءً بقليل، قال مسؤولو الجسر إن الشاحنة دخلت المياه على الجانب الغربي من الامتداد الشمالي، وذلك بين فيرجينيا بيتش والجزيرة الواقعة في أقصى الجنوب.

وأصدر خفر السواحل تحديثا مفاده أنهم يبحثون عن شخص عن طريق الجو والبحر، وأرسلوا بيانا جاء في جزء منه "إن هذا جهد بحث مشترك مكثف يتكون من عدة أطقم إنقاذ وطائرات وقوارب".

وهذه هي المرة السادسة على الأقل في السنوات الأخيرة التي تتحطم فيها شاحنة كبيرة على جانب جسر نفق تشيسابيك باي، وكان آخر حادث في عام 2020.