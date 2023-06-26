سحب سلاحه الناري وأرداه قتيلًا.. مصرع سائق شاحنة "أمازون" في أمريكا

ألقت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على أندرو واتسون البالغ من العمر 29 عامًا لإطلاق النار وقتل سائق شاحنة أمازون الكبيرة، إلخوم شودييف.

قال ضابط دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا في ستوكتون، روبن جونز، إن المؤشرات التي جاءت مع فيديو كاميرا مثبتة بسيارة قادتهم إلى واتسون.

لم تكن هذه أول مواجهة للمشتبه به مع الشرطة، فمنذ عام 2013، تم القبض على واتسون بتهمة ارتكاب جريمة مرة واحدة، و6 جرائم جنحة، و4 تهم متعلقة بالمرور.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إنها لا تزال تحقق في الدافع لارتكاب هذه الجرمية.