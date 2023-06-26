اتُهم ثلاثة من ضباط شرطة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية بالقتل، بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقهم النار على سيدة تعاني من أزمة نفسية، ونشرت إدارة الشرطة لقطات معدلة من كاميرا مثبتة بالجسم تظهر ما أدى إلى إطلاق النار المميت.

وفقًا لسلطات إنفاذ القانون، في وقت مبكر من صباح الجمعة، كانت ميليسا بيريز البالغة من العمر 46 عامًا تقطع أسلاك نظام إنذار الحريق في شقتها، وأخبرت رجال الإطفاء أنها كانت تقطع تلك الأسلاك لأنها اعتقدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستمع إليها.

على الرغم من ذلك، ظهر الضباط في موقع الحادث وقرروا فيما بينهم أنهم بحاجة إلى اتهامها بارتكاب جريمة عمدًا، وهي تهمة جنائية لقطع تلك الأسلاك.

كانت بيريز خائفة وذهبت إلى شقتها وأخذت مطرقة، واقتربت من نافذة شقتها مرتين، وفي كلتا المرتين أطلق الضباط أعيرة نارية أدت إلى وفاتها.