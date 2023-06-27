نشرت شرطة ألبيون في ولاية ميشيغان الأمريكية مقطع فيديو من كاميرا مثبتة بجسم الضابط يظهر لحظة اقتحام الضباط منزلًا ليجدوا أمًا تثبت ابنتها البالغة من العمر عامين تحت الماء في حوض الاستحمام وتحاول قتلها، صباح السبت.

قال سكوت كيب، رئيس الأمن العام في ألبيون، إنه عندما وصلت الشرطة إلى المنزل في بلوستم كورت، كان على الضباط ركل الباب مغلق. وفور دخولهم، قاموا "بسحب الطفلة من حوض الاستحمام وبدأوا في إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي وتمكنوا من إنعاشها بسرعة إلى حد ما".

أخذ المسعفون الطفلة البالغة من العمر عامين وشقيقها البالغ من العمر 4 أعوام إلى المستشفى، حيث يتم علاجهم من جروح الطعنات وتناول مواد كيميائية للتنظيف.