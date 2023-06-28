يخضع أكثر من 80 شخصًا من وسط غرب الولايات المتحدة إلى الساحل الشرقي لتنبيهات جودة الهواء بسبب مرور دخان حرائق الغابات الكندية عبر الحدود. وحصلت شيكاغو وديترويت على أسوأ جودة هواء في العالم خلال يوم الثلاثاء، وفقًا لمعايير IQ AIR.

ويحذر المسؤولون في الولايات المتحدة من انخفاض الرؤية، ويغلقون بعض المساحات العامة.

من جانبها، تقول السلطات الكندية إن أكثر من 200 من حرائق الغابات تندلع دون سيطرة الآن.

من المتوقع أن يستمر الدخان خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا أسوأ موسم حرائق في كندا على الإطلاق حيث أدى إلى أعلى انبعاثات مسجلة في البلاد.