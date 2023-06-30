وجد تمساح طريقة مبتكرة للدخول إلى منزل دون وجان شولتز في نيو إيبيريا بولاية لويزيانا الأمريكية.

حيث استيقظ دون وجان شولتز في منتصف الليل بسبب كلبهما باندا البالغ من العمر 7 أعوام، والذي شعر بأن هناك خطب ما.

وبحسب دون، فقد كان الكلب "يصدر هديرًا عميقًا وأيقظ زوجتي. هزتني وقالت: أعتقد أن هناك شخص ما في المنزل. لذا نهضت وسرت عبر الممر للتحقق، ورأيت هيئة تمساح".

دخل التمساح الذي يبلغ طوله 5 أقدام من ثقب الكلب في الباب، قبل أن يتصل دون وجان بالطوارئ ليأتي بعدها مسؤولو الحياة البرية والأسماك للإمساك بالزاحف غير المرحب به.