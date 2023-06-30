باغتهم وهم نائمون.. شاهد الطريقة "المبتكرة" التي تسلل بها تمساح إلى داخل منزل بأمريكا

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باغتهم وهم نائمون.. شاهد الطريقة "المبتكرة" التي تسلل بها تمساح إلى داخل منزل بأمريكا

وجد تمساح طريقة مبتكرة للدخول إلى منزل دون وجان شولتز في نيو إيبيريا بولاية لويزيانا الأمريكية.

حيث استيقظ دون وجان شولتز في منتصف الليل بسبب كلبهما باندا البالغ من العمر 7 أعوام، والذي شعر بأن هناك خطب ما.

وبحسب دون، فقد كان الكلب "يصدر هديرًا عميقًا وأيقظ زوجتي. هزتني وقالت: أعتقد أن هناك شخص ما في المنزل. لذا نهضت وسرت عبر الممر للتحقق، ورأيت هيئة تمساح".

دخل التمساح الذي يبلغ طوله 5 أقدام من ثقب الكلب في الباب، قبل أن يتصل دون وجان بالطوارئ ليأتي بعدها مسؤولو الحياة البرية والأسماك للإمساك بالزاحف غير المرحب به.