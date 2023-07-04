في مشهد مهيب، التقطت كاميرا لحظات تحبس الأنفاس عاشها ركاب أفعوانية "كرة النار" في قرية كراندون بولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث علقت الأفعوانية رأسًا على عقب لساعات.

وكانت الصعوبة في الموقف أن هناك زرًا واحدًا فقط لفك تأمين جميع المقاعد، إذا ضُغط هذا الزر فقد يكون الأمر مميتًا.

قال شاهد عيان، سكوت براس: "كان الكثير من الناس يحاولون فقط اكتشاف ما يحدث، حيث أتت سيارات الإسعاف فجأة بجانب فريق الإطفاء، كان الجميع يخرج من حيث لا نعلم".

وأشار قسم مكافحة الحرائق في أنتيغو إلى أن هذا هو السبب وراء قيامهم بجهد كبير في التدريب تحديدًا، فأيًا كان اليوم أو الوقت، فإنك لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث.