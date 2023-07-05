يحاول مارك زوكربيرغ الاستحواذ على حصة "تويتر" في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستطلق شركته، "ميتا"، تطبيقًا للمنافسة معه. إنه يسمى "ثريدز"، وإذا لم تسمعوا بعد، فإن الإطلاق يأتي وسط المزيد من التغييرات المثيرة للجدل في "تويتر".

يحد إيلون ماسك من عدد التغريدات التي يمكن لمستخدمي "تويتر" رؤيتها في اليوم، والعدد يختلف بحسب ما إذا كنت قد دفعت لتكون معرّفًا أم لا.

يقول ماسك أيضًا إن الأشخاص لن يكونوا قادرين على رؤية أي تغريدات ما لم يقوموا بتسجيل الدخول.

وهناك الكثير من المنافسين لـ"تويتر"مثل "تروث سوشيال" و "بلو سكاي" وغيرها، ولكن الميزة الأساسية لإطلاق "ميتا" لهذا التطبيق الجديد، "ثريدز"، هي أنه يحتوي بالفعل على قاعدة مستخدمين ضخمة.

لذا يمكن الاستفادة من ذلك، بالإضافة إلى أنه ليس توقيتًا رائعًا لتويتر، إذ يقول البعض إن التحول الذي يستمر تحت إشراف إيلون ماسك لا يسير بشكل صحيح.

وبالتالي، وفيما يتعلق بكل من التوقيت وحقيقة أن هذا أحد عمالقة تطبيقات التواصل الاجتماعي ويمتلك قاعدة مستخدمين ضخمة، فإن الأمر يبدو جيدًا لـ"ميتا" حاليًا.