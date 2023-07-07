يقول ريغي موريس إنه يستمتع برصد الحيوانات البرية خلف منزله في شرق شارلوت، ويعترف أن هذه المشاهد كانت مذهلة.

يقول قسم شرطة شارلوت مكلنبورغ لرعاية الحيوانات ومراقبتها إن جواميس الماء الصينية الثلاثة هذه كانت تركض حول حي هيكوري غروف شرقي شارلوت بعد ظهر الجمعة.

وبحسب موريس، فقد سارع العشرات من جيرانه إلى الخارج لتطويق الجواميس وقيادتها إلى مقطورة مالكها.

وبينما كان الجيران يخرجون أفضل معدات استدراج الماشية لديهم، أخرجت زوجة موريس، لينيت، هاتفها الذكي لتوثيق ما يحدث.

يقول قسم شرطة شارلوت مكلنبورغ إن مالك الجواميس وجيرانه ومسؤول رعاية الحيوانات ومراقبتها نجحوا في القبض على الجواميس، لكن أحدها هرب، ما توجب إحضار المزيد من ضباط مراقبة الحيوانات ومشرفًا وعضو فريق سوات والذين عملوا طوال الليل في محاولة للقبض على الجاموس الذي يبلغ وزنه 1500 رطلًا.

يقول الضباط إن الجاموس أصبح عدوانيًا مع احتوائه في حقل الكرة بمدرسة ألبيمارل رود الابتدائية، ليوافق المالك على السماح لقسم شرطة شارلوت مكلنبورغ بالقتل الرحيم للحيوان من أجل سلامة الجميع.