الدراما تستمر.. "تويتر" يهدد بمقاضاة "ثريدز" بعد يوم واحد فقط من إطلاقه

يقوم "تويتر" بوضع "ميتا" تحت إخطار بعد يوم واحد فقط من إطلاق التطبيق المنافس، "ثريدز"، حيث يهدد "تويتر" الآن برفع دعوى قضائية.

وأرسل محامو "تويتر" رسالة إلى “"ميتا"، متهمين عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالسرقة التجارية من خلال توظيفهم موظفين سابقين في "تويتر" للمساعدة في تطوير المنصة الجديدة.

ويبدو "ثريدز" بشكل مشابه لـ"تويتر"، مع التركيز على المحادثات في الوقت الفعلي.

كما يحتوي "ثريدز" أيضًا على قاعدة مستخدمين مدمجة من خلال إنستغرام، والذي تحتاجه لإنشاء حساب. تقول "ميتا" إن هناك 30 مليون مستخدم جديد في التطبيق، خلال 24 ساعة من إطلاقه.