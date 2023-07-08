مزاعم باعتداء طبيب على مريضاته جنسيًا.. شاهد ما كشفته تقارير

تقول شرطة أورلاندو إن ميهول ديكسيت عمل في أمراض الكلى للأطفال في فلوريدا وميسيسبي، حيث عالج الأطفال الذين يعانون من أمراض الكلى والمسالك البولية لسنوات. لكن المحققين قلقون من أنه كان يتعرض للمرضى أيضًا.

وفي مايو، ألقي القبض على ديكسيت في ولاية مسيسيبي ووجهت إليه تهمتان تتعلقان بالاعتداء الجنسي. وهو متهم بتلمس مريضتين مراهقتين، تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا خلال الفحص.

ويشير تقرير صادر عن مجلس ولاية مسيسيبي للتراخيص الطبية إلى أن مريضة تبلغ من العمر 17 عامًا في فلوريدا أبلغت عن تعرضها لاعتداء جنسي.

وفي التقرير ، قالت الضحية من فلوريدا إن ديكسيت طلب من والدة المريضة مغادرة الغرفة ، ثم طلب من الفتاة خلع ملابسها قبل الاعتداء عليها.