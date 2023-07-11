انتشر مقطع فيديو على تيك توك لصبي في أماريلو بولاية تكساس الأمريكية وهو يتنقل من باب إلى باب بحثًا عن أصدقاء، ولم يكن لدى شايدن ووكر، البالغ من العمر 11 عامًا، أي فكرة بأن قرع باب أحد الجيران سيغير حياته إلى الأبد.

فبعدما قرع جرس منزل عائلة راي، رد عليه أحدهم بالقول: "ماذا هنالك يا صاح؟"، ليأتي رد الصبي بالقول: "مرحبًا. كنت أرغب في معرفة ما إذا كنت تعرف أي أطفال بعمر 11 أو 12 عامًا، لأنني بحاجة إلى بعض الأصدقاء، حاجة ماسة".

ورغم أن عائلة راي ليس لديها أي طفل بعمر شايدن إلا أنهم نشروا الفيديو على تيك توك لينتشر بشكل كبير. كما دشنوا له صفحة على موقع "GO FUND ME" وجمعوا قرابة 40 ألف دولار.

قبل الرواج الواسع - لم يكن لدى شايدن الثقة في نفسه، لكنه الآن يقول: "تضاعفت ثقتي بنفسي بشكل هائل".

من جانبها، تأمل والدة شايدن أن تلفت قصته الانتباه إلى قضية يواجهها الكثيرون.