طُرح غريغوري غروس، مواطن من مدينة يوبا الأمريكية، أرضًا من قبل بعض أفراد الشرطة مما أدى إلى إصابته بالشلل، واستعان غروس بالمحامي موسلي كولينز في دعوى قضائية له، وأُعلن يوم الثلاثاء عن تسوية بقيمة 20 مليون دولار.

وبحسب المحامي، فإن "الهدف الأول هو أن سنكسب ما يكفي من المال حتى يتمكن من الاعتناء بنفسه، لأنه سيحتاج إلى ملايين الدولارات للاعتناء بنفسه. يحتاج إلى رعاية كل يوم".

ويقول كولينز إن التسوية، وهي واحدة من أكبر التسويات في تاريخ الولاية، تضمن تعهدًا من ضباط شرطة مقاطعة يوبا للقيام بعمل أفضل، حيث "سيكونون صارمين للغاية من الان فصاعدا في ارتداء كاميرات على أجسادهم، كما أنهم سيقومون بتقنية خفض التصعيد، لذا بدلاً من جعل الأمور أسوأ، سيتم تدريب الضابط على محاولة تهدئة الأمور"، بحسب المحامي.

كما يصر كولينز على أن الأمر لا يتعلق بإدارات الشرطة، بل بالمواقف التي تترك أشخاصًا مثل غريغ مصابين بجروح خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك.