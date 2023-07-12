تم استدعاء شرطة مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية من قبل شاهد عيان بشأن سرقة سيارة.

تتبع شاهد العيان السيارة بعد صدمها سيارة أخرى والفرار من المكان، أبلغ الرجل عن الحادث وبقي على تتبع لها ولكن عند مرحلة من التتبع لاحظ بأن السائق طفل صغير.

وخلال مطاردة الشرطة له وبعد رفضه التوقف تسبب الطفل بحادث مروري.

لحسن الحظ ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

تؤكد شرطة مونتغمري أنها عثرت على مسدس داخل السيارة.

ويواجه الطفل تهماً بما في ذلك السرقة ومحاولة المراوغة.

ولدى سالي بيت مراسلة محطة WSFA الإخبارية المزيد.