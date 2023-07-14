تم توثيق عملية إنقاذ بطولية بكاميرا مثبتة على شرطي بينما كان ضباط مقاطعة هيلزبره يهرعون لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصاب بالتوحد في فلوريدا.

ووفقًا لمكتب العمدة، فإن الأمر حدث صباح الثلاثاء في بركة صغيرة على طول طريق ثونوتوساسا، على بعد حوالي ميل شرقي بحيرة ثونوتوساسا.

من جانبهم، يقول الضباط إن سائقًا اتصل بالطوارئ بعد رؤية الطفل يسير من الطريق نحو البركة.

وبحسب فيل مورتيلو، من مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره، فإن "المكالمة جاءت في الساعة 10:25 صباحًا، وكان فريقنا هناك بحلول الساعة 10:35 صباحًا، وكان قادرًا على تقييم الموقف".

وقرروا أنه ليس لديهم خيار سوى الدخول في البركة العميقة الموحلة، والتي يقول أحد الجيران إنها مليئة بالثعابين.

وجدوا الطفل البالغ من العمر 4 سنوات - متشبثًا بالقصب لتفادي الغرق.

وبعد دقائق فقط، كان الطفل بأمان دون أن يُصاب، وتم لم شمله مع عائلته بفضل جهود الضابط أرون جيبسون والضابط الرئيسي كلاريسا برادي وبفضل الشخص الذي اتصل بالطوارئ وبفضل القصب الذي أبقى الطفل فوق مستوى الماء.