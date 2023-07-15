تطورات جديدة لدعم وتنظيم الذكاء الاصطناعي.. إليكم أبرزها

ستصبح الصين واحدة من أوائل الدول التي تقنن التكنولوجيا التي تدعم الخدمات الرائجة مثل ChatGPT، حيث وضعت هيئة الرقابة على الإنترنت في البلاد قائمة بالقواعد، وأحد الشروط الأساسية هو أن يقوم موفرو الذكاء الاصطناعي بإجراء مراجعات أمنية وتسجيل خوارزمياتهم لدى الحكومة.

كما تحقق الحكومة الأمريكية مع صانعة ChatGPT، حيث تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بفحص معالجة OpenAI للبيانات الشخصية بالإضافة إلى إمكانية الأداة لإعطاء المستخدمين معلومات غير دقيقة.

وأعلنت عملاقة التكنولوجيا الهندية "ويبرو" التي تقدم خدمات برمجية أن جميع موظفيها، البالغ عددهم 250 ألف شخص، سيتلقون تدريبات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.