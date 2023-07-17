أحدث كرة لهب ضخمة.. شاهد لحظة وقوع انفجار هائل بمصنع كيماويات بأمريكا

وقع انفجار هائل في مصنع "داو" للكيماويات في أبرفيل باريش في ولاية لويزيانا الأمريكية، الجمعة، مما تسبب في هلع سكان المنطقة.

قال أحد السكان، جويل سينيكا: "كنت في حديقتي حوالي الساعة 9 وسقيتها عندما وقع الانفجار في مكان ما. كان أخي في المنزل المجاور، وبدأت زوجته تركض في كل مكان وهي تصرخ لإخلاء الجميع".

وأضاف: "سمعنا المزيد من الانفجارات المستمرة بعد الانفجار الأول، وحينها أصبح الأمر مخيفًا".

قال المحققون إن هذا الحريق بدأ من وحدة الغليكول بالمنشأة - وهي مادة تستخدم لأشياء كمضاد التجمد - وبعد إجراء العديد من اختبارات جودة الهواء، قالوا إن تنفس الهواء آمن حاليًا.