"يا رب دعني أعيش".. شاهد ما حدث لمنزل زوجين ضربه إعصار قوي بأمريكا

ضرب إعصار قوي بلدة دورتشستر في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، الأربعاء، وتحدث كل من مايكل بويتراس وديبورا مور عما حدث بمنزلهم في تلك اللحظات لشبكة WRAL.

قال بويتراس إن ديبورا "دخلت الحمام بجوار الحوض، وبدأت أتسلق إليه، كان كتفي على الباب. كنت ممسكًا بالكلب بذراعي اليسرى وأمسك بطرف قميصها بيدي الأخرى". وأثناء وجودهما في الحمام، تطاير السقف وتدحرجا تحت الأنقاض.

وأضاف: " لحسن الحظ، كان طاقم خدمات الطوارئ الطبية يمر بالقرب منا"، حيث أخذوا ديبورا التي تخضع بالفعل لرعاية المسنين بسرعة على نقالة بعد إصابتها ببعض الجروح والكدمات.