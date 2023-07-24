جرحت وجهه بمخالب كشفرات حلاقة.. شاهد ما حدث لرجل هاجمته أنثى دب بأمريكا

تعرض بيل بالاس، الجمعة، لهجوم شرس من قبل أنثى دب بينما كان يمارس رياضة الركض بالقرب من منزله في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

قال بالاس: "كنت أركض أسفل التلال بقليل، أرض شديدة الانحدار، لذا التفت حول منعطف شديد، وبينما كنت أتجول وجدت شبلًا من المحتمل أن يبلغ وزنه 20 رطلاً جالسًا على الطريق هناك".

وأضاف: "عندما ترون شبلًا كهذا، عادة ما تكون هناك أم في الجوار، لذلك استدرت سريعًا، وفجأة أرى أم الدب".

حاول بيل ضرب أم الدب، وانتهى الأمر بذراعه في فمها. وقال إنه شعر بالمخالب وكأنها شفرات حلاقة تمر على وجهه، وأوقعته على ظهره.