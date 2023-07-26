يستخدم أحد الفنانين في الأرجنتين الذكاء الاصطناعي لخلق صور لأطفال ضحايا الاختطاف خلال عهد الدكتاتورية في البلاد.

ويدمج سانتياغو باروس صور الآباء والأمهات الذين اختفوا بين عامي 1976 و1983، والنتائج تظهر ما قد يبدو عليه أبنائهم اليوم.

ويقول باروس عن هذا الأمر إنه "بشكل عام، يتحدث إلي الناس عن حالة منفردة، وردهم يكون دائمًا نفسه: "لا أستطيع تصديق ذلك، إنه مؤثر جدًا". أوضح للجميع أن هذه مجرد نتيجة واحدة من بين احتمالات كثيرة. في بعض الأحيان، يتمكنون من التعرف على أنفسهم من صور الذكاء الاصطناعي. هناك حالة محددة كانت النتيجة فيها مشابهة جدًا لأحد أشقائه"، على حد تعبيره.

وقُتل أو اختفى أكثر من 30 ألف شخص خلال الانقلاب العسكري في الأرجنتين في عام 1976، ويقول الأقارب الذين يبحثون عن الناجين إنهم يقدرون هذا الجهد لكن فحص الحمض النووي هي الطريقة الوحيدة للعثور على أحبائهم.

فبحسب إستيبان هيريرا، وهو ابن سيدة مفقودة، فإن هذا الجهد "رؤية فنية تستخدم أداة افتراضية للخيال، لكنها ليست حاسمة. قد تكون هذه الصور مؤثرة لكنها قد تحاكي صورة شخص مختلف عمن نبحث عنه".