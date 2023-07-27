اعتقال عنيف.. اتهام ضابط باستخدام قوة مفرطة ضد رجل متحول جنسياً

تم اتهام نائب مأمور مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، باستخدام القوة المفرطة أثناء عملية اعتقال لرجل متحول جنسيًا في شهر فبراير/شباط الماضي.

وصرح الضابط جوزيف بينزر بأن سبب إيقاف إيميت بروك كان بسبب شيء معلق على مرآة الرؤية الخلفية، بينما يقول بروك إنه يعتقد أن الضابط أوقفه لأنه تجاهله أثناء القيادة.

تُظهر السجلات الطبية للضابط أنه كسر عظمة في يده أثناء المشاجرة حيث قام بلكم بروك بشكل متكرر.

وقال الضابط إن بروك حاول عضه، لكن التقرير ذكر أنه لم تكن هناك علامات للعض، بينما نفى بروك عض بينزر، ويمكن سماعه في المقطع وهو يصرخ طوال فترة المواجهة.

تم القبض على بروك بتهمة الفوضى ومقاومة الاعتقال والتسبب في إصابة ضابط شرطة وعرقلة أو مقاومة ضابط شرطة وعدم طاعة ضابط الشرطة، جميعها تهم ينفيها.