"هذا مجرد الجيل الأول"، وهي "لن تشتكي أبدًا من ساعات العمل الطويلة"، هذا ما قاله المذيع هاري سرينيفاسان لمذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع تقديم الهند أول مذيعة أخبار لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث ناقش المذيعان سبب أهمية إبقاء الصحفيين الحقيقيين "في اللعبة" الآن أكثر من أي وقت مضى.

ورغم أن سرينيفاسان يرى بأنه من الجيد أن تقوم هذه الروبوتات بإعطاء العناوين الرئيسية للجمهور - ما سيسمح للصحفيين الحقيقيين بإجراء التقارير الميدانية بشكل أكبر، إلا أنه قال بأن تحاليل التكلفة والمنفعة قد تعارض ذلك، مشيرًا إلى أن الناس قد يعتادوا على مذيعات الذكاء الاصطناعي "كما اعتادوا على استخدام زووم للاجتماعات الافتراضية".