يُظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة رجلاً في شاحنة صغيرة يسرق مركبة ترفيهية (كرفان متنقل) لعائلة ديفر في مدينة هيلوتيس بولاية تكساس الأمريكية، وبعد إبلاغ شرطة هيلوتيس بالسرقة، راقبت عائلة ديفر وبعض الأصدقاء سوق منصة فيسبوك.

وبعد المراقبة والبحث عن السارق والمركبة، تمكنت العائلة من الوصول إلى منزل السارق وأبلغت الشرطة.

اعتقلت شرطة سان أنطونيو جوزيف جيمس ويتاكر البالغ من العمر 43 عامًا بتهمة السرقة.

وحذرت الشرطة قائلة إن "أي شخص ينتهي به المطاف بتحديد مكان بضاعته المسروقة يجب ألا يحاول أبدًا مواجهة اللصوص، وإنه من الأفضل إبلاغ الشرطة".