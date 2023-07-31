يواجه مارك ميتشيكوف، البالغ من العمر 39 عامًا، تهمة القتل بعد قول الشرطة إنه قام بتصوير نفسه وهو يطعن امرأة قبل نشر هذا الفيديو على فيسبوك، حيث قالت الشرطة إنه صور لحظاتها الأخيرة.

بدأ كل يوم الأربعاء عندما اتصل مكتب عمدة المقاطعة في نيفادا بدائرة شرطة سان ماتيو، قائلين إنهم تلقوا مكالمة من امرأة تقول إنها شاهدت عملية الطعن على فيسبوك، والتي تمكنت من توفير اسم ورقم هاتف، وهذه المعلومات أدت إلى وصول السلطات إلى مجمع سكني.

وأكدت السلطات أن المبنى كان كبيرًا، واستغرق الأمر منهم قرابة 3 ساعات متنقلين من باب إلى آخر لمحاولة العثور على المشتبه فيه، أو الضحية في هذه الحالة. وأشارت السلطات إلى وجود رابط بينهما لكنهم لا يعرفون ما الدافع الفعلي في هذه الحالة.