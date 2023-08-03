قال النقيب في شرطة كلاماث فولز بولاية أوريغون الأمريكية، روب رينولدز، إن سيدة من سياتل تعرضت للاختطاف والاقتياد إلى أوريغون حيث تم احتجازها في زنزانة مؤقتة، قبل أن تتمكن من الهروب.

وقال رينولدز أمام حشد من الإعلاميين إنه "في اليوم المعني، تواصل محققونا مع الضحية وما حدث هو أننا علمنا أنها من سياتل في واشنطن، وأنها اختطفت هناك".

وتابع بالقول: "نقلها المشتبه به إلى شلالات كلاماث في أوريغون، التي تبعد قرابة 7 ساعات بالسيارة تقريبًا من سياتل. خلال ذلك الوقت تعرضت أيضًا لاعتداء جنسي".

وأشار النقيب إلى أن الضحية نُقلت إلى ز"نزانة مؤقتة" في أحد المنازل، وأن مختطفها "احتجزها لساعات على الأقل قبل أن تدرك أن عليها الخروج من هناك لأن حياتها كانت في خطر".

وأكد رينولدز أن الضحية "اتخذت خطوات كبيرة لإخراج نفسها عنوة من تلك الزنزانة وبعدها ركضت إلى الخارج وأوقفت أول مركبة كان بمقدورها العثور عليها ومن ثم نقلت إلى مكان آمن قبل أن يتم الاتصال بالشرطة واستجابتنا لمساعدتها".