أغرق إعصار دوكسوري بكين والمنطقة المحيطة بها بأمطار غزيرة لم يتم تسجيلها من قبل في تاريخ المدينة، مما أدى إلى عمليات إنقاذ للناجين المحاصرين في الشوارع التي غمرتها المياه.

وأنقذ رجل شجاع في بكّين عائلة كانت عالقة فوق سقف منزل بينما كانت المياه تتدفق في الشارع بالأسفل.

ونقل الرجل، الذي كان يقود مركبة تحميل، شخصين بالغين وطفلًا إلى بر الأمان بعد هطول أمطار كثيفة بسبب إعصار دوكسوري.

لقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم في الصين بعد العاصفة، في حين أن 12 شخصًا لا يزال في عداد المفقودين في العاصمة.

وضرب الإعصار بكين بأغزر أمطار تراها المدينة منذ بداية السجلات قبل 140 عامًا.