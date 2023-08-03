شارك مكتب عمدة مقاطعة أورانج في فلوريدا حكاية تحذيرية للسائقين المراهقين بعد أن أوقفوا شابًا يبلغ من العمر 16 عامًا كان يقود سيارة والده بسرعة 212 كيلومترًا في الساعة في طريق سريع.

ويمكن رؤية الشرطي في مقطع الفيديو وهو يسأل المراهق: "كم عمرك؟ 16 عامًا!"، قبل أن يطرح عليه سؤال "لمن هذه السيارة؟"، ويطلب منه إخبار والده بالقدوم إلى الموقع فورًا.

وبعدما اتصل المراهق بوالده، تحدث الشرطي إلى ولي الأمر قائلًا: "أيها الأب، أنا العريف ريتر من مكتب عمدة مقاطعة أورانج. أريدك أن تأتي هنا وأن تصطحب ابنك... لقد رصدت ابنك للتو وهو يقود بسرعة 212 كيلومترًا في الساعة".

وقال الشرطي للمراهق: "كنت لتذهب مباشرة إلى السجن للقيادة بطيش إذا كنت بالغًا"، لكن بدلًا من ذلك، حصل المراهق على مخالفة سرعة تتطلب المثول أمام المحكمة.