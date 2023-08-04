أمضى مهاجرون نيجيريون 14 يومًا في مساحة فوق دفة سفينة نقل ضخمة قبل اكتشافهم، ورغم أن الطعام والماء نفد لديهم في اليوم العاشر، إلا أنهم تمكنوا من النجاة في الأيام الأربعة الأخيرة بشرب مياه البحر فقط.

واستذكر أحد المهاجرين الحادثة قائلًا: "أتوا وسألوني: هل تعرف أين أنت؟ قلت لا. قالوا: هذه البرازيل. قلت: واو، هذه البرازيل! لقد وصلت إلى البرازيل. أنا سعيد".

وبحسب ما ذكرت رويترز، فقد نجا 4 مهاجرين نيجيريين لـ4 أيام بشرب مياه المحيط فقط بينما كانوا فوق دفة سفينة نقل حاويات، بينما كانوا في البحر قبلها لـ10 أيام قبل أن ينفد الطعام والماء لديهم.

وتمكنت الشرطة البرازيلية من إنقاذ المهاجرين في مدينة فيتوريا الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وقال الرجال إنهم واجهوا العديد من المخاطر، وكانوا خائفين من تعرضهم للقتل على يد طاقم السفينة إذا علموا بوجودهم، كما رأوا أسماك قرش وحيتانًا في المياه تحتهم. ولتجنب السقوط في المياه، وضع المهاجرون شبكة حول الدفة وربطوا أنفسهم بها.