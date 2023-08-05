اندلعت الفوضى في ميدان الاتحاد في مدينة نيويورك يوم الجمعة بعد أن أقام كاي سينات المؤثر على موقع “تويتش” حدثًا لتوزيع هدايا مجانية.

وسينات الذي لديه أكثر من 15 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال خلال بث على موقع “تويتش” يوم الأربعاء إنه سيستضيف حدثًا ضخمًا لتوزيع هدايا مجانية يوم الجمعة في الساعة 4 مساءً في ميدان الاتحاد.

وتجمعت الحشود وأصبحت جامحة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور، ورمي الحطام والتشبث بالسيارات المتحركة.

احتجزت شرطة نيويورك سينات بسبب الحشود الكبيرة يوم الجمعة وفقًا لمصدر إنفاذ القانون.