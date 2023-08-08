قد يواجه سائق في وسط بنسلفانيا بعض التهم الخطيرة بعد أن قالت الشرطة إنه صدم سيارته عمدًا بالطابق الثاني من منزل ما.

وتظهر صور الحادثة، التي وقعت الأحد، السيارة وهي عالقة في جانب المنزل.

ويقول المسؤولون إن السائق كان يقود المركبة بسرعة، وانحرف عن الطريق إلى حقل ثم حلق بالمركبة في الهواء ليصطدم بذلك المنزل.

يبلغ المشتبه به من العمر 20 عامًا، وقد نُقل إلى المستشفى.

وتشير التقارير المحلية إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا في المنزل في ذلك الوقت لم يتأذوا، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إزالة السيارة ووضع غطاء على الثقب الذي خلفته.