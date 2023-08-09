تستجوب شرطة مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، والدي طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر لقي مصرعه داخل سيارة والدته التي تركته وراءها في موقف سيارات تابع لمركز هاريس للصحة العقلية في هيوستن.

يقول ياسر بشير مساعد رئيس شرطة مدينة هيوستن إنه هذه الحوادث تتكرر من وقت لآخر، والتي لا ينبغي أن تحدث لا سيما في فصل الصيف حيث حرارة الشمس تكون حارقة.

في حين لا تزال الشرطة تحاول تحديد جدول زمني للمدة التي تُرك فيها الطفل الرضيع بمفرده في السيارة.

ووفقًا لقانون ولاية تكساس، يُعد ترك طفل يقل عمره عن 7 سنوات بمفرده في السيارة لمدة تزيد عن 5 دقائق "جنحة".