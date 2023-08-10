3 طرق تمكّن أستاذك الجامعي من معرفة أنك تغش باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع ازدياد مهارة الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات عالية المستوى، يقول أساتذة الجامعات هؤلاء إن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي هو شيء يرونه بشكل متزايد. وقد أخبروا CNN عن بعض الدلالات الواضحة التي يسهل اكتشافها.

ويضيف أساتذة الجامعات إن الطلاب يقومون بشكل متزايد بقص ولصق نصوص تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في مقالاتهم، وهذا يعتبر غشًا.

وهناك ثلاث دلالات واضحة للغاية لكشف المقال الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. أحدها أن المقال يكون مثاليًا بشكل يدعو للريبة.

وفي التقرير التالي المزيد من التفاصيل واللقاءات مع أساتذة من عدة جامعات يبدون رأيهم عن نفس الموضوع.