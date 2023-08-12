شاهد كيف رد مارك زوكربيرغ على دعوة إيلون ماسك لمواجهته في قفص

قال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” إنه “مستعد لقتال” إيلون ماسك، لكنه يقول إن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” لم يوافق على موعد محدد.

ولا يبدو أن مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك متوافقان عندما يتعلق الأمر بمواجهة “نزال القفص” الموعودة.

ويبدو أن كلا من مليارديري التكنولوجيا اتفقا على أن المواجهة كانت ستحدث في يونيو، لكن زوكربيرغ نشر على موقع “ثريدز” يوم الجمعة، واقتبس: “أنا أحب هذه الرياضة وأنا على استعداد للقتال منذ اليوم الذي تحداني فيه إيلون. إذا وافق على تاريخ فعلي، سأخبركم، حتى ذلك الحين، من فضلكم افترضوا أن أي شيء يقوله لم يتم الاتفاق عليه“.

يأتي ذلك بعد أن نشر ماسك على موقع “إكس”، المعروف سابقًا باسم “تويتر”، أن المعركة ستبث مباشرة على موقعي “إكس” و“ميتا” وستقام في روما.