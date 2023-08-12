قام مراهقون مشتبه بهم مسلحون بمحاولة سرقة سيارة من نوع دودج تشالنجر كانت متوقفة في ساحة انتظار للسيارات في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ولكن ما لم يكن بالحسبان، هو أن سائق السيارة كان ضابط شرطة يعمل سرًا في المراقبة وبدون علامات شرطية على السيارة.

ترجل الضابط من سيارته وبينما كان يتراجع سحب مسدسه وتبادل إطلاق النار مع المسلحين، حيث أصابته رصاصة من أصل تسعة في ساقه اليسرى.

أشاد إيدي غارسيا، رئيس الشرطة في دالاس بموقف الضابط الشجاع ومواجهته للمسلحين.

لحسن الحظ، فإن الضابط يتعافى في منزله، والمراهقون الثلاثة داخل السجن.

وفي تقرير كيفين ريس مراسل محطة WFAA الإخبارية المزيد من التفاصيل.