تقنية جديدة تخالف المنطق.. فيزيائي يوضح كيف يعمل الكمبيوتر الكمّي

تحدث الفيزيائي ميتشيو كاكو مع مذيع CNN، فريد زكريا، حول كيفية عمل الكمبيوتر الكمّي ولماذا سيتفوق على الذكاء الاصطناعي.

قال كاكو إنه إذا فكرنا في فأر في متاهة، فإن الكمبيوتر الرقمي "سيحسب مسار كل فأر في كل مفصل بكل مكان حيث يوجد قرار يجب اتخاذه في متاهة، وهذا يستغرق وقتًا إلى الأبد. الآن، يحلل الكمبيوتر الكمّي على الفور جميع الأنماط والمسارات الممكنة في وقت واحد".

وأضاف: "هذا يخالف المنطق. يقول المنطق إنه لا يمكنك أن تكون بمكانين في نفس الوقت... في نظرية الكم، يمكنك أن تكون في عدة أماكن في نفس الوقت. وهذه هي قوة أجهزة الكمبيوتر الكمية".